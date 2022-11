Elsie Gladstone, l’infirmière anglaise qui a soigné les Namurois au péril de sa vie

La preuve que les liens qui existent entre Namur et ses voisins d’Outre-Manche sont indéfectibles. Une relation d’amitié qui s’est construite dans un contexte douloureux, celui de la guerre. Les groupes patriotiques locaux saisissent donc l’occasion pour saluer celles et ceux qui ont donné leur vie pour que les générations futures puissent vivre la leur, en paix. À l’image d’Elsie Gladstone, l’une des deux seules infirmières britanniques qui reposent sur le sol belge. Elle est enterrée au cimetière de Namur. "Elle s’est engagée au début de la guerre pour soigner les soldats. Il y avait un manque d’anesthésistes, elle a donc suivi une formation, raconte Jean-François Husson, organisateur des commémorations du" Remembrance Day ". Elle est arrivée à Namur après la libération de 1918. Elle a soigné des Britanniques, des prisonniers alliés et aussi la population namuroise." À l’époque, le monde est en proie à une pandémie de grippe espagnole. Elsie Gladstone succombera d’ailleurs du virus, à l’âge de 32 ans. "Elle est morte juste avant de recevoir une décoration", précise notre interlocuteur.

Une évocation qui comporte des similitudes avec les deux années de Covid-19 que l’humanité vient de traverser. Outre la mémoire d’Elsie Gladstone, c’est aussi le travail quotidien des soignants que les organisateurs ont souhaité mettre en lumière. Ainsi, une délégation d’aspirantes infirmières et sages-femmes du département paramédical de l’Henallux a été conviée pour fleurir la tombe de la Britannique disparue chez nous.

À l’avenir, le nom d’Elsie Gladstone pourrait s’afficher ailleurs que sur la pierre tombale du cimetière belgradois. En effet, l’échevine Stéphanie Scailquin (Les Engagés) a annoncé qu’il avait rejoint la liste des intitulés à donner aux futures rues namuroises. Une reconnaissance qui serait justifiée.