Dinant : d’étranges poupées géantes à vendre sur la Croisette

En fait, il s’agit d’une opération menée par le Kiwanis (antenne de Marche-en-Famenne-Durbuy), un service club dont la devise internationale vise à servir les enfants. "Notre action principale, depuis 25 ans, c’est de distribuer des poupées en chiffon dans les pédiatries des hôpitaux, raconte Christian Massard, vétérinaire de formation et président de l’ASBL K-Dolls, liée au Kiwanis de Marche-Durbuy. C’est un super moyen de communication, de dialogue pour le personnel soignant. Elles permettent d’expliquer de manière plus concrète aux petits ce qui va leur arriver."

Il précise: "Les poupées sont blanches. Elles sont parfois distribuées avec des marqueurs et l’enfant peut dessiner dessus. Certaines poupées sont aussi appareillées, munies d’électrodes, de plâtres, pour démystifier les interventions."

Des hôpitaux namurois utilisent les poupées. Le Kiwanis de Dinant-Ciney est, d’après Christian Massard, en contact avec l’hôpital de Dinant en vue d’un partenariat.

Dans les vitrines

Le bénéfice de la vente des K-Dolls (toutes les statues le long de la Croisette sont à vendre) permet de soutenir l’action des poupées en tissu, entre autres. "Il y a une dizaine d’années, une plasticienne a créé la silhouette de la K-Doll. Il en existe des grandes, des moyennes et des petites. Les plus petites sont en résine et les plus grandes en polyester. Des artistes belges les décorent selon leur imagination et puis font don de leurs œuvres. Elles sont souvent lumineuses, colorées, mais aussi parfois tristes."

Il ajoute: "Les artistes ne dépensent pas d’argent. On leur donne la peinture, on s’occupe du vernis, de la mise en socle. Ils offrent leurs heures et nous, on essaie de les vendre…"

Dans le cadre de cette opération dinantaise, le Kiwanis de Marche-Durbuy s’est mis en relation avec l’antenne de Ciney-Dinant. "On travaille toujours avec les Kiwanis locaux pour la mise en place plus concrète", insiste Christian Massard.

Outre les grands bonhommes customisés installés le long des quais de Meuse, de plus petits formats ont été positionnés dans différentes vitrines de commerces dinantais, rue Grande notamment. Ce qui permet de faire circuler les promeneurs. "Le fait que les statues soient un peu partout en Ville, sur la Croisette, mais aussi dans les rues moins fréquentées par les touristes, cela a séduit le bourgmestre lorsque nous avons été en contact", confie le président de l’ASBL K-Dolls.

Le placement des œuvres à Dinant, c’est une première. "L’exposition tourne depuis une dizaine d’années. Depuis 6 ans, tous les étés, les K-Dolls sont à Marche. Entre-temps, elles voyagent en fonction des clubs Kiwanis locaux. Le stock évolue suivant les ventes." Après Dinant, où les statues resteront en place jusque fin novembre, l’expo déménagera en Flandre, à Louvain, puis Courtrai.