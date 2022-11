Malonne: Vol à main armée dans un magasin de nuit

Le préjudice de cette intrusion: des cigarettes. Mais le parquet ne sait pour l’heure pas en dire plus sur le nombre de paquets emportés et sur leur valeur. Des devoirs d’enquête sont en cours. La scène a été filmée par une caméra de surveillance, mais les auteurs ne semblent pas identifiables. Ils étaient gantés et masqués ou cagoulés.