Le docu, une vraie aventure

Ce fut quasiment une guerre de tranchées pour permettre à ce documentaire de voir le jour. L’aventure des Soldats belges… a en effet commencé en 2012. « Nous avons obtenu une bourse, l’idée était de le sortir pour les commémorations du centenaire de la Première Guerre », situe Françoise Lempereur, la réalisatrice. Mais pour tourner en Ukraine et en Russie, les procédures d’autorisation prennent un temps fou. « Et quand ça s’est débloqué, ce fut l’invasion de la Crimée », épingle la journaliste. Aux images, Xavier Istasse pourra quand même faire parler le talent. Mais l’un des interlocuteurs repris dans les tournages s’avérera finalement peu fréquentable. « Il s’agit d’un ultranationaliste qui a eu aussi des positions antisémites. » Et même si ce témoin apportait des éléments intéressants pour le documentaire, on comprend qu’il n’était pas idéal de le mettre en avant… Les premiers rushes ont également péri dans l’incendie qui a ravagé la maison du monteur. « Oui, on pourrait croire un moment à une malédiction », ironise Françoise Lempereur. Mais dix ans plus tard, Soldats belges dans l’armée du tsar a donc gagné l’ultime bataille. Le documentaire peut donc participer à la grande bataille pour la mémoire. S.Hq.