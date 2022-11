La cause animale encrée dans la peau

L’amour de Christophe pour les animaux. Une histoire qui, dans sa vie, s’est concrétisée par l’arrivée de Nougat, un basset-beauceron au passé douloureux qu’il a rencontré à la SPA de Cointe (Liège). C’était il y a près de 8 ans. Cette présence dans sa vie lui a ouvert les yeux sur des réalités: celles des animaux de refuge et de sans-abri. À deux reprises, il a organisé les "Dog wash du cœur", en collaboration avec des toiletteuses et bien sûr des dons.

"Rien que pour la nourriture, j’ai pu offrir environ 2,5 tonnes de nourriture aux refuges et aux sociétés protectrices des animaux, explique-t-il, Il faut dire que ces structures ne reçoivent aucune aide si ce n’est les dons des personnes sensibilisées à la cause." Un résultat qu’il doit, bien sûr, à ses amis et contacts mais aussi au long travail de prospection dans les magasins spécialisés.

Allier deux passions

"Cette fois-ci, j’ai décidé d’allier mes deux passions. J’ai contacté sept tatoueurs et je leur ai expliqué mon projet. Et ils ont tout de suite accepté." Le principe ? Contre 25 kg de croquettes (50 kg pour un tattoo réaliste), la personne bénéficie du talent et de l’expertise de tatoueurs de renom. Tous vous attendent donc ce dimanche 13 novembre, de 10 à 18 heures, au Presbytère (bar à vin), à Andenne (19, place du Chapitre).

"Chaque tatoueur vient avec cinq planches de flashes animaliers, s oit un peu plus de 300 tattoos au total, commente Christophe Collard. Chacun(e) a son propre style. Luna Moon est spécialisée dans un univers minimaliste, Fabian dans le manga tout comme Oli. Virginia dans le réalisme et les couleurs, Sophie dans l’ornemental. Quant à Maa Ree: ce sont les couleurs, les tattoos girly. Sylvie plutôt le old school".

Petite précision: le flash est bel et bien un tattoo. Le modèle est unique et son créateur prend le temps de lui donner vie au travers de ses techniques. À noter, sur place: la SPA de Cointe et l’association "Un combat pour vivre" seront présentes afin de sensibiliser le public. Si la cause vous touche mais que vous ne voulez pas nécessairement passer sous l’aiguille, il est possible de déposer des paquets de nourriture pour chien ou chat.