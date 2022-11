Culture de cannabis à Mettet: acquittements et condamnations

Sept prévenus étaient poursuivis pour avoir cultivé du cannabis dans le cadre d’une association, d’avoir détruit des infrastructures de distribution électrique et d’avoir soustrait celle-ci pour un montant de 18 400 €. Lors d’une perquisition, les policiers ont mis au jour 396 pots et 23 kg de cannabis. Les faits se sont passés dans une propriété de Mettet entre le 31 mai 2021 et le 25 février 2022.