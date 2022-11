CHRONIQUE WALLONNE CHÎJES ÈT PASQUÉYES

R’vazî èt spot

Vaut mia ça qu’one djambe câsséye èt lès bokèts pièrdus !

Tûzadje

Li francès, il a èto ç' ratoûrnûre-là, mins i s’arète après li "djambe câsséye". LI walon, fouteû d' djins, il è r’mèt one paletéye. Pace qui, one djambe câsséye, dji sé bin ç' qui c’èst, dj’a yeû l' quinte, mins si lès bokèts aurin' sitî pièrdus, dji n' sé nin comint ç' qui dj' m’aureu r’mètu ! Il èst vraî qu’au djoû d’audjoûrdu, on sét r’fé télemint d’s-afaîres dins l' médecine ! Alez, tot n' va nin co là si mau. On-z-î d’vreut pus sovint tûzer !

S’apinse one saquî:

I bwèt po sayî d' rovî qu’on lî a disfindu d' bwêre (Pierre Faulx).

Po rîre one bouchîye

Li curé d’one vîye èglîje si rind compte qui s' pîrlotche (tchèyêre di prêtcheû) n’èst pus fwârt solide èt i faît v’nu on munusier.

L’ome di mèstî riwaîte li pîce èt adon dîre au curé:

Bin, èlle èst tote vièrmouleuwe, vosse pîrlotche !

– Dji m' dimande todi bin douvint, di-st-i l’ome d’èglîje.

Dj’a bin mi p’tite idéye, savoz, rèspond-i l’ôte. Por mi, c’èst cause di totes lès mintes qui v’s-avoz raconté !

Cor one pitite:

– Qwè ç' qui vos plaît l' mia, dimande-t-i on' ome à s' feume: on' ome qui vos faît rîre ôdobin on' ome qu’èst capâbe ?

– Ni onk ni l’ôte, rèspond-èle si feume, vos savoz bin qu' gn-a qu' vos qu' dji vièrè jamaîs voltî !

Lès djeus da matante Cédonîye

Dès djins qu’ont fé valu nosse lingadje:

One saye di creûjète di nosse patwès, on n’s-aprind bin l' flamind èt l' walon, poqwè nin, le lexique namurois. Prèsidint dèl Société de Langue et de Littérature Wallonne, Prèsidint dès Rèlîs namurwès, animateûr d’one èmission è walon au posse, li prumî à mète one sicole di walon d’ssu pîd à Nameur, èt vos 'nn’auroz. Con’choz bin s' nom ?

Rèsponse: Lucien Léonard.