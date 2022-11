Avec Dinant Lumière, les fêtes seront éclatantes

Les activités exclusivement organisées dans le Centre-Ville l’année dernière s’étendent, durant ces mois prochains, aux différentes localités de la vallée, si péniblement touchées, en 2021, par les inondations. À Leffe, Anseremme et surtout Bouvignes, des manifestations remarquables sont programmées. Un marché de Noël féerique lancera les festivités à Anseremme dès la fin novembre. Un marché médiéval unique se déroulera à Bouvignes le samedi 17 décembre avec des animations historiques, un spectacle de Noël et une messe médiévale. Durant tout ce week-end, Leffe sera animé par son célèbre marché de Noël.

Défilé en ouverture…

Officiellement, les manifestations seront lancées par un grand défilé rassemblant toutes les associations folkloriques de la ville, le samedi 3 décembre. En partant de la gare, de la place Patenier et de l’Esplanade Princesse Élisabeth, les groupes inviteront les participants à rejoindre, tous ensemble, la place Saint-Nicolas pour rejoindre le dynamique quartier des commerçants qui organisent le traditionnel marché de Noël.

Pour la première fois, un défilé de manèges équestres et de tracteurs lumineux animera le cœur de la Cité, à la veille de Noël, le 23 décembre pour célébrer, dans un même élan, les liens qui unissent les villages et le cœur de l’entité dinantaise.

Comme le veut la tradition, les marchés de Noël fleuriront aux quatre coins de la ville. Sur la place d’Anseremme (du 25 au 27 novembre), sur l’Esplanade Princesse Élisabeth (du 2 au 4 décembre), sur la Croisette (du 8 au 11 décembre), sur la Place Cardinal Mercier à Leffe (du 17 au 18 décembre) et enfin à la citadelle (du 26 au 28 décembre), il y en aura pour tous les goûts.

… et flambeaux en clôture

Durant la durée de ces semaines lumineuses, plusieurs activités culturelles et sportives sont mises sur pied en vue de multiplier les moments de retrouvailles en famille et entre amis. Les concerts, les projections cinématographiques, les concours, les spectacles, les expositions, les courses à pied et promenades raviront non seulement les yeux et les oreilles des grands et des petits mais pourront aussi stimuler les corps et les esprits de tous ceux qui voudront partager la magie de Noël dans un tourbillon de lumières bénéfiques.

Les festivités se clôtureront en beauté par l’exceptionnelle descente en flambeaux des 408 marches de la citadelle et par le tir d’un feu d’artifice de clôture depuis les jardins du CPAS, le 7 janvier 2023.