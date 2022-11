11 novembre: le souvenir, ça s’entretient, à Namur

"Durant les deux guerres, les soldats étaient enterrés sur des sites proches des zones de combat", situe Herbart Beyers, pour la War Heritage Institute. Cette fondation a justement pour mission d’entretenir la mémoire. "Par la suite, les familles qui le souhaitaient pouvaient faire revenir les corps dans les cimetières proches de chez eux. Mais tout le monde n’en avait pas les moyens. C’est donc comme un contrat moral passé avec tous ces soldats et citoyens victimes des deux guerres. L’État s’est donc engagé à entretenir ces sites… pour l’Eternité", résume "En 2023, nous allons d’ailleurs reprendre la gestion de 24 cimetières militaires à travers le pays", continue ce responsable du WHI. Dont celui de Champion. "Jusqu’ici, c’est la Défense qui passait les contrats de sous-traitance pour l’entretien de ces sites. Nous allons désormais recevoir les subsides fédéraux pour nous en charger."

A la Ville de Namur, on veille aussi à entretenir les sites de mémoire. Soldats tombés pour la patrie, citoyens fusillés, résistants, Namurois victimes des bombardements… Toutes ces tombes et sépultures font l’objet d’une attention particulière. Rien qu’au cimetière de Namur (Belgrade), il y a 596 parcelles dont l’histoire est liée aux conflits mondiaux. Il y a des zones réservées aux victimes belges mais aussi d’autres où se retrouvent les Italiens, les Français et même des Soviétiques. "Il s’agit de civils qui sont morts ici à Namur, victimes de la guerre" précise l’échevin Luc Gennart. "Pour l’entretien des parcelles et tombes françaises, la France verse un subside à la Belgique." Evidemment, les Anglais fonctionnent… différemment. "Ils se chargent eux-mêmes de l’entretien en passant par leurs propres sous-traitants. Mais on leur impose quand même les mêmes règles environnementales, avec l’interdiction des produits phytos", précise Luc Gennart.

La Ville fournit l’effort pour entretenir la mémoire. "La majeure partie du travail d’entretien et de maintenance est fournie par nos équipes cimetières. Mais on consacre aussi une somme de 150 000 € pour des contrats supplémentaires d’entretien. Par ailleurs, on a aussi débloqué 100 000 € pour la réfection de plusieurs murs. On n’a pas encore dû intervenir de manière plus importante sur les tombes et monuments, même ceux liés à la Première Guerre mondiale. Même après plus de cent ans, les pierres sont toujours dans un bon état." Elles aussi font ce qu’il faut pour entretenir la mémoire.