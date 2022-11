Philippe Luyten travaillait depuis 2009 comme responsable de la décentralisation des expositions au sein du Service de la culture de la Province de Namur.

Son sens du contact et son goût du partage faisaient de lui un médiateur apprécié de tous les publics, qu’ils soient jeunes ou fragilisés. On se souviendra aussi de sa conversation toujours longue et passionnée, de son regard aiguisé sur la vie et le monde, la révolte esquissée dans un sourire.

Il était toujours partant pour tailler une bavette en wallon, une langue qu’il affectionnait et qu’il défendait en musique, notamment, au sein de Compost Binde. Philippe Luyten y tenait le violon. Ces dernières années, on a pu applaudir la formation à maintes reprises sur la scène des Ponts Spalaux. Un quartier dynamique des Fêtes de Wallonie qu‘il aimait fréquenter.

Devenu artiste sur le tard, à 36 ans, Philippe Luyten explorait les potentialités de la couleur, se frottait au land-art et préférait la création in situ. Ses installations ont été vues jusqu’au Chili, au Sénégal et la République dominicaine.

En 2000, il avait lancé le projet Jalons. Un ensemble de 76 bâtons de taille humaine représentant chacun une année de vie vécue ou d’espérance de vie. Les années vécues donnent lieu à un bâton travaillé par l’artiste, les années à vivre sont figurées par un bâton vierge retenu dans un fagot. Chaque année, Philippe Luyten faisait passer un nouveau bâton du second groupe au premier. Le transfert s’est arrêté prématurément au nombre 63.