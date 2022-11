Fosses-La-Ville: Le conducteur de 19 ans prend la fuite avant de perdre le contrôle de son véhicule

Jeudi vers 15h30, un jeune automobiliste âgé de 19 ans, circulant à bord d’une voiture munie de fausses plaques, a été repéré par la police de la zone Entre-Sambre et Meuse. Ne voulant ne pas se soumettre au contrôle et aux injonctions des inspecteurs de police, le conducteur a pris la fuite en direction de Fosses-la-Ville et plus précisément, la rue de Haut-Vent, en tentant de les semer. Dans cette rue, le conducteur en herbe a perdu le contrôle de son véhicule qui a fini en tonneaux sur le toit dans un pré bordant la route. Les pompiers de la zone Val de Sambre ont dépêché sur les lieux une ambulance et un véhicule de balisage. Légèrement blessé, le conducteur dépourvu de permis de conduire et d’assurance a été conduit vers le CHR Val de Sambre d’Auvelais. S.G.