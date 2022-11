Le problème des fissures sur la Croisette est connu depuis des mois, voire des années. Aujourd’hui, il semble s’accentuer. "Je leur avais dit depuis le début que ça n’allait pas aller, lâche Robert Closset, échevin des Travaux à Dinant. La Croisette est traversée par des poutrelles métalliques conductrices de froid. Comme l’eau de la Meuse est toujours plus froide que le béton sur lequel le soleil tape, j’étais sûr que ça allait bouger."

Pour lui, entre les deux couches de béton, aucune sous-couche n’avait été posée. Il aurait fallu rajouter un centimètre de "tampon". Il est aussi convaincu que les joints de dilatation sont trop faibles.

Depuis la mise en place de l’actuel collège communal, la route qui longe la Croisette et qui descend sous le pont Charles de Gaulle est ouverte non-stop aux véhicules. Ce qui n’était pas le cas avec le précédent collège (duquel Robert Closset faisait également partie en tant qu’échevin des Travaux). " Encore heureux finalement que les gros camions, c omme je l’avais signalé à l’époque, ne savent plus passer sous le pont vu que la route avait été rehaussée lors des travaux. Cela limite le passage et les dégâts. "Il regrette que la"finition parfaite " de la Croisette de l’époque soit déjà dans un pareil état.

S’il n’y a pas de risque que "ça casse", s’il n’y a "rien d’alarmant ", il est nécessaire de réparer les fêlures au plus vite. D’autant que la garantie de 5 ans (à partir de la réception provisoire de la Croisette, soit en 2018) est entrée dans sa dernière année.

« Des fissures depuis le début »

L’échevin Closset affirme avoir écrit plusieurs fois à la Région wallonne (département des Routes et des Voies navigables) pour signaler le problème. Du côté du SPW Mobilité infrastructures, département des Voies hydrauliques, on est bien au courant de la dégradation. "On va faire intervenir l’entrepreneur en garantie, confirme Maxime Dessalle, ingénieur en charge du dossier Croisette. On suit l’évolution. Des fissures, il y en a depuis le début. Il y a un souci au niveau du revêtement qui se situe au-dessus mais il n’y a aucun problème de stabilité."

D’après lui, durant l’été 2017 "le béton avait été coulé quand il faisait très chaud. De premières fissures étaient apparues très vite, mais pas de quoi inquiéter." Il ne comprend pas pourquoi elles font tout à coup l’objet de l’attention. "C’est juste un problème esthétique, sur l’épaisseur du revêtement de 15 cm."

Contrairement à ce qu’affirme Robert Closset, Maxime Dessalle avance qu’une couche d’étanchéité a bien été placée à l’époque entre les deux couches de béton. Quant aux travaux de réparation, il n’exclut pas que des dalles devront être remplacées. "Cela va dépendre de la taille des fissures. On rebouchera si c’est possible, mais il n’est pas impossible qu’on change certaines dalles si elles sont trop abîmées."

L’entrepreneur qui est intervenu à l’époque pour la construction de la Croisette n’est, d’après lui, pas encore venu constater les dégâts sur place. Cela ne devrait plus traîner. "Il reste un peu moins d’un an de garantie...", confirme l’ingénieur du SPW.

Pour rappel, la Croisette avait fait l’objet de 119 réunions de chantier en quatre ans. Sa construction avait coûté 6 millions €, répartis entre trois intervenants : la DG01 (SPW Routes), la DG02 (SPW Voies navigables) et la Commune de Dinant (propriétaire des trottoirs). "On avait eu un surplus de 2 millions, qui avait été réparti en trois", rappelle Robert Closset qui craint que le délai pour la réalisation des travaux soit trop long et que la garantie soit dépassée.