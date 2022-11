Jemeppe : 6400€ d'amende pour le patron d'une société de transport qui avait fait obstruction à un contrôle social

"Ce dernier avait notamment refusé l’accès au hangar où stationnaient les véhicules, invectivé les inspecteurs sociaux en faisant mine de renverser et frapper un inspecteur du SPF Finances, arraché des mains d’un inspecteur les feuilles de route d’un chauffeur et emporté, par la même occasion, l’audition d’un travailleur qu’il a ensuite refusé de restituer", rappelle le président du tribunal. Le tout s’était déroulé dans un contexte tendu, l’individu se montrant agressif et menaçant, à tel point que les inspecteurs avaient finalement interrompu le contrôle. Devant le tribunal, le chef d’entreprise avait déclaré avoir été persécuté. "J’avais l’impression que l’on essayait de me piéger. […] Je me suis énervé, oui, mais les choses ont été amplifiées."

Outre l’acquittement, le patron avait plaidé à titre subsidiaire la suspension du prononcé. "Il n’y sera pas fait droit. La mesure est inappropriée dans la mesure où le prévenu présente des antécédents judiciaires spécifiques et persévère à ne pas prendre conscience du caractère inadéquat de son comportement."