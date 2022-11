Si le conseil de l’action sociale en manque de deniers n’a pas abandonné le projet, il a cependant été contraint d’en réduire la voilure. Au départ, il était question d’urbaniser l’ensemble du site et d’y rapatrier plusieurs services disséminés ailleurs. Au final, seule la maison d’accueil Les Trieux, actuellement située rue de Bruxelles à Namur, sera amenée à déménager à deux pas du siège jambois du CPAS, Elle pourra ainsi bénéficier, à terme, d’une plus grande capacité d’accueil. "Dans la rue de Bruxelles, Les Trieux comptabilisent 35 lits. À Jambes, il y aurait un potentiel de 54 lits", a fait savoir Philippe Noël (Écolo) aux citoyens ayant assisté à la réunion sur les chantiers de la rive droite, lundi soir.

Dans l’assemblée, d’aucuns se sont demandé à qui s’adressait cette structure. Réponse du président du CPAS : "La maison des Trieux héberge des personnes aux prises à des difficultés de logement, des difficultés sociales ou familiales. Il y a notamment une capacité modulaire permettant d’accueillir des grandes familles de cinq voire dix enfants. On leur propose un suivi social intensif. Dans la rue de Bruxelles, il y a toujours une personne à demeure." Les occupants sont admis pour une durée déterminée de six ou douze mois. "Parfois dix-huit mois dans de rares exceptions", ajoute Philippe Noël.

Dépolluer avant tout

Comme l’a judicieusement fait remarquer un riverain, le site a un passé industriel. Il se questionne donc quant à l’éventuelle présence de pollution. À juste titre. "Le terrain a fait l’objet d’une caractérisation et on connaît le type et l’étendue de la pollution, confirme le président du CPAS. Il faudra préalablement racler un mètre de terre et la remplacer par de la terre saine. À l’horizon 2023-2024, le site sera dépollué dans sa couche supérieure. Une opération pour laquelle nous obtiendrons un subside dans le cadre du SAR (Site à réaménager)." Coût estimé de l’assainissement: 1,8 million€.

La future maison des Trieux est donc encore loin de sortir de terre. "Je ne peux encore rien dire au sujet des gabarits, indique Philippe Noël. Il y a un processus de conception et de réalisation qui est lancé." Et l’écologiste de néanmoins préciser que la hauteur du bâtiment ne devrait pas excéder un étage, voire deux, au-dessus du rez-de-chaussée.

Côté timing, le président du CPAS a l’année 2026 en point de mire. Pour une urbanisation plus large du site, il faudra compter dix ou quinze ans supplémentaires. Si la situation financière de l’action sociale s’améliore. Rien n’est moins sûr.