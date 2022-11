Piquets de grève devant les hôpitaux namurois

De nombreux travailleurs des hôpitaux namurois sont en grève ce mercredi. Les soins sont prodigués mais certains services travaillent à flux tendu. "Les directions ont été dans l’obligation de réquisitionner en interne. Des travailleurs qui n’étaient pas à l’horaire ou des grévistes ont été rappelés pour assurer un service minimum", commente Sandrine Pierlot, permanente CNE. Plusieurs piquets de grève se tiennent du côté de l’hôpital de Sainte-Élisabeth, Mont-Godinne, Dinant, de l’hôpital psychiatrique de Dave et du Beau Vallon. "Les permanents y distribuent des tracts aux patients. C’est l’occasion, en plus des prix exorbitants de l’énergie, de rappeler que les services des hôpitaux travaillent constamment à flux tendu." Sur le parking de l’hôpital de Sainte-Élisabeth, les grévistes distribuent des bougies. "C’est dans l’idée de dire que le Gouvernement se moque de nous. Que ce qu’on vous propose pour réaliser des économies énergétiques, c’est de vous chauffer et éclairer à la bougie…"