Comme la sœur de Jorre Verstraeten, Jitse Van Den Herrewegen (-90 kg) a ainsi décroché son premier titre national chez les seniors. À 21 ans, le sociétaire de l’Inter Gembloux Wavre, lauréat du très relevé Open de Visé en début d’année, est venu à bout d’un autre jeune élite belge, le Brugeois Karel Foubert, en finale du tournoi.

Déjà sacré chez les seniors en 2018, Édouard Capelle (+100 kg) a réussi le doublé après avoir dominé logiquement les championnats régionaux quelques jours auparavant. « Je suis heureux de ce nouveau titre car j’en avais fait ma priorité de cette fin de saison, sourit le judoka du Gishi Jambes. Ne pas prendre la médaille d’or aurait été une déception. »

Désigné favori de sa catégorie, le combattant namurois a toutefois dû s’arracher pour monter sur la plus haute marche du podium. « Je me suis fait une belle frayeur en demi-finale en concédant un point. Mais heureusement, j’ai vite corrigé le tir, explique-t-il. Au final, mon seul regret est de ne pas avoir pu évacuer toute la pression qui pesait sur mes épaules avant le tournoi. Sans ça, mes victoires auraient sans doute été plus nettes. »

Au repos forcé pendant quelques jours en raison d’une petite douleur ressentie dans les derniers instants de sa finale, Édouard Capelle reste ambitieux pour la suite de sa carrière. Sur le point d’en terminer avec ses études de marketing, l’ancien participant aux Mondiaux U21 de Marrakech (2019) veut profiter de son nouveau titre pour se relancer sur la scène internationale. « Je me donne jusqu’à la fin de l’année prochaine pour atteindre mes objectifs. » À savoir « améliorer mon judo » et « réaliser de bons résultats lors de tournois de sélection, comme l’Open de Visé ».

Les sœurs Bouvier sur le podium

Autres satisfactions de ce National 2022, les sœurs Bouvier, du J.C. Sambreville, n’ont pas manqué le rendez-vous flandrien. Aussi bien Marielle (-70 kg) que son aînée Gabrielle (+78 kg) ont atteint la finale de leur catégorie respective. Et si le sacre a échappé aux deux protégées du clan Collignon, le titre de vice-championne de Belgique doit certainement ravir les deux frangines, âgées seulement de… 18 et 16 ans !

Enfin, l’Intériste Victoria Sibille (-48 kg) et la Jamboise Emilie Ntwa Elonga (+78 kg) ont également été récompensées du bronze à l’issue du National. Uniquement battues en demi-finale de leur catégorie par la future championne de Belgique, les deux judokas ont quitté Tielt en ramenant leur première médaille dans un championnat senior.