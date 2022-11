Dans le vote sur le sujet, Écolo s’est abstenu sur trois points principaux: le coût-vérité qui passe de 97% à 103,29%, le réglement-redevance pour la vente des conteneurs à puces et le réglement-taxe sur la collecte et le traitement des déchets. C’est ici qu’il y a le plus de changements. Les forfaits sont augmentés. Ils passent par exemple pour une personne isolée de 57 à 60 €, de 94 à 100 pour un couple, de 121 à 130 pour trois personnes et de 135 à 150 pour cinq et plus. Les seconds résidents paieront 200 € au lieu de 150 et les commerces 80 € au lieu de 70.

Le prix au kilo des déchets grimpe aussi. Il passera de 0,22 €, le kilo à 0,23. Écolo aurait souhaité d’autres décisions mais il ne s’est pas fait entendre. Quant aux levées, leur coût ne change pas jusqu’à la 11e qui passera à 3 €.

Contacté par nos soins, Lucien Lemoine, pour Écolo, explique le motif de son abstention: "Le système que nous avons défendu est le suivant: une diminution de la part fixe – ou une non-augmentation en tout cas, et une augmentation plus importante du prix de la collecte au kilo. Nous proposons à nouveau que Hamois mette en place une taxation progressive. Les premiers kilos, environ 30-40 kg par personne, à adapter légèrement au nombre de personnes dans le ménage, seraient à un prix assez peu élevé. On pourrait partir du 0,23 € actuel et ensuite monter à un prix nettement plus haut. Ceci amènerait une économie pour le consommateur. Et ce serait une incitation à un comportement plus écoresponsable. Enfin, nous pensons que viser un coût vérité communal de 103.29 n’est pas nécessaire en cette année qui s’avérera difficile pour beaucoup de nos citoyens. Nous proposions donc de le maintenir à 100.0, ce qui laisse une marge de manœuvre puisque le décret impose d’être au-dessus de 95."

À l’unanimité, le conseil a approuvé l’octroi d’une subvention en numéraire, pour les accueillantes d’enfants, relative aux langes, soit à raison de 20 €, par équivalent temps plein.

Rénovation des infrastructures sportives

Le conseil a aussi approuvé le support de la candidature d’un GAL pour la période 2023-2027. Un seul GAL alors qu’il y en a deux, pour l’heure: le GAL des Tiges et Chavées (Gesves, Ohey, Assesse) et le GAL de Condroz-Famenne (Ciney, Hamois, Havelange et Somme-Leuze). Nul doute que s’il y a un Parc Naturel bientôt accepté par la Région wallonne, du personnel soit repris pour celui-ci…

Autre nouvelle: la Région aurait accordé une somme de 577 000 € dans le cadre du Plan de relance, pour la rénovation énergétique des infrastructures sportives. On a projeté, sur écran, ce que deviendra extérieurement, par exemple, le hall des sports de Natoye.