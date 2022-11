La Ville de Gembloux octroie 326000€ supplémentaires au CPAS

Lundi soir, le conseil communal a ainsi validé un soutien de 326 000 € en faveur du Centre public d’action sociale (CPAS) afin de l’aider à faire face à l’augmentation de sa masse salariale liée à l’indexation.

Pour sa part, le CPAS a également annoncé une modification budgétaire prévoyant notamment de renforcer ses investissements en matière de digitalisation de ses services et l’achat d’une fourgonnette électrique. Ce véhicule destiné au service travaux viendra en complément d’un autre véhicule thermique. Ce dernier sera utilisé pour de plus longs trajets.

Dans les rangs de l’opposition, l’achat passe plutôt mal. La socialiste Marie-Paule Lengelé déplore notamment le manque de véhicules destinés au transport de personnes, tandis que Santos Lekeu-Hinostroza (MR) estime la dépense, et surtout le surcoût lié à l’achat d’un véhicule électrique, tout simplement inutile: "En ces temps de disette, la priorité doit rester l’humain." Le MR a voté contre la modification budgétaire du CPAS. PS et DéFI se sont abstenus.

Révision de taxes

En matière de finances, les oppositions de vue entre majorité et opposition n’en sont pas restées là. En effet, diverses révisions de taxes figuraient également à l’ordre de jour: les taxes sur la gestion des déchets, les secondes résidences, les séjours, les immeubles inoccupés ou encore le personnel de bar, pour ne citer que celles-là.

En ce qui concerne la gestion des déchets, Valérie Hautot (PS) juge les moyens et actions mis en place insuffisants. Surtout, elle estime que "l’on saigne les citoyens avec une augmentation de 25% tous les deux ans". Pour la socialiste, la majorité aurait dû geler cette taxe pour cette année. "D’autant que la Région wallonne n’oblige pas à respecter le taux de couverture pour 2023-2024, souffle l’élue. Augmenter les taxes dans une période de crise où le citoyen est mis à mal, ce n’est pas le bon moment. Nous ne sommes pas contre les taxes comme, par exemple, les taxes immeubles inoccupés ou secondes résidences, mais en raison du mal-être de nos concitoyens, qu’ils soient de Gembloux ou pas, on se doit de les aider à sortir la tête hors de l’eau en ce temps de tempête plutôt que de les couler encore plus."

L’échevin des Finances, Gauthier le Bussy (Écolo) a toutefois rappelé que pour la taxe déchets, chaque année, la Ville y allait de sa poche pour plus de 150 000 €. Pas de quoi convaincre Santos Lekeu-Hinostroza qui a également déploré la pression mise sur le contribuable. "Il y a moyen de travailler sur les dépenses…", clame celui-ci. Un travail que la majorité assure mener tout en ajoutant que les quelques modifications de taxes ne toucheront les Gembloutois qu’à la marge.