Des dizaines de cheminots manifestent depuis la gare de Namur

L’action se déroule dans le cadre de la grève nationale de ce 9 novembre mais, les motivations des manifestants ne concernent pas uniquement les questions d’inflation et de pouvoir d’achat. Le syndicat namurois relaie aussi des craintes liées au nouveau contrat de gestion de la SNCB. Celui-ci n’est pas encore signé et cela suscite des craintes au sein du personnel, explique Johan Jacobs: "On redoute un plan d’économies qui implique des réductions du nombre de trains, et donc des réductions de personnel." Une stratégie qui serait en contradiction avec les réalités de terrain et notamment la demande des usagers, estime-t-on du côté syndical: "3,5% des besoins de trains ne sont pas rencontrés."

Au niveau namurois, un plan d’économies pourrait impacter plus spécificiquement l’atelier de Salzinnes, qui assure l’entretien des trains pour l’ensemble du réseau à l’échelle du pays.

Pour le permanent CGSP, il ne faudrait pas non plus que le nouveau contrat de gestion décide de supprimer certaines lignes moins rentables car moins fréquentées: "Ces lignes gardent un intérêt et une importance dans certaines situations. Par exemple une ligne comme Jemeppe-Gembloux, qui draine un moins grand nombre de navetteurs, reste très utile comme alternative quand il y a un souci sur la ligne principale Namur-Gembloux-Ottignies. Avec les vols de câbles, entre autres, ce n’est pas si rare. Il faut tenir compte de ces cas de figure dans la vision globale."