Vencimont : Sans aide du gouvernement, la boulangerie Dumont fermera définitivement fin décembre

Le commerce qu’elle tient avec son mari boulanger avait fermé ses portes fin septembre, les factures aux montants mirobolants s’accumulant. "On a décidé de rouvrir car les factures fixes continuent de tomber et on n’a plus de rentrées d’argent."

Pour tenir le cap et faire face à la crise énergétique, Pascale et son époux Bertrand ont augmenté le prix de vente de leurs pains de 40 centimes. "Plus, ce n’est pas possible. Le pain reste un besoin vital. Il est impossible de le vendre 5,50€. Les plus grosses augmentations se répercutent surtout sur les produits de luxe, comme les pâtisseries, les tartes, pour ne pas trop impacter le pouvoir d’achat quotidien."

Un opérateur providentiel ?

Pascale Dumont ne sait pas si ce modèle est viable à long terme. D’autant qu’elle sent déjà une diminution des ventes des pains et des pâtisseries. "Les gens font plus attention. Mais d’un autre côté, ce qu’on ne produit pas, ce sont des fours qui tournent en moins… En fait, on ne sait plus sur quel pied danser."

Et d’ajouter : "La semaine c’est calme de chez calme. La plupart de nos clients arrivent le week-end, ce sont des touristes néerlandophones. En Flandre, il n’y a déjà presque plus de boulangeries. On constate que les touristes réguliers (seconde résidence, etc.) achètent plusieurs pains le week-end pour rentrer chez eux la semaine. Ils repassent commande de week-end en week-end . En espérant que les touristes continuent à venir..."

La boulangère et son mari tentent de trouver des solutions face à cette crise énergétique. "On a été contacté par un opérateur spécialisé dans les énergies renouvelables. Il a été sensible à nos actions et souhaite nous aider. Mais on doit voir ce qui est possible, si le modèle peut être viable. Il pourrait travailler avec nous à partir de janvier. Mais on doit étudier la chose."

Quant à la possibilité d’installer des panneaux solaires sur le toit du commerce, pour elle, ce n’est pas réaliste. "Il nous faudrait 150 à 200 panneaux et des accumulateurs vu qu’on travaille de nuit. Une batterie, c’est 7000 €. Les gens ne se rendent pas compte."

« Que de belles paroles »

Ce qui est sûr, c’est que sans solution alternative, ce sera la fin. "À partir de janvier, le contrat le plus bas qu’on nous propose, c’est 46 cents du kilowatt alors qu’on en payait 7 voilà quelques semaines. Le contrat le plus élevé passe à 55 cents. Et on consomme 60 000 kilowatts par an. Faites le calcul..."

Depuis plusieurs semaines, malgré la mise en place de diverses actions (dont celle du 18 octobre dernier qui avait consisté à déverser des miettes de pain sur la place des Célestines à Namur), rien ne bouge du côté des politiques. "Quand on nous reçoit en délégation, on nous dit ce qu’on veut entendre . On se rend compte que ce ne sont que de belles paroles."

Et de conclure: "C’est incroyable cette absence de réaction. J’étais naïve, je pensais que nos actions allaient faire bouger les choses. En fait, ça n’a rien fait bouger du tout. Alors que certains collègues parlent de suicide."