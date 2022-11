Sombreffe : la pâtisserie Dumont cambriolée, au moins 12 000 € dérobés

Drôle de découverte, lundi, pour Florence Dumont, patronne de la pâtisserie du même nom située à Sombreffe. Lorsqu’elle s’est rendue dans son commerce le jour habituel de fermeture, pour aller chercher les coffres-forts et porter leur contenu à la banque, elle a constaté que ses monnayeurs avaient été défoncés et vidés. "Ils sont entrés vers 22 h, raconte-t-elle. Sur la vidéo de la caméra de surveillance sur laquelle on peut visionner toute la scène qui a duré moins d’une minute trente, on voit que les monnayeurs ont été cassés au pied-de-biche."