Province de Namur: collectes des déchets annulées, certains recyparcs fermés ce mercredi 9 novembre

Toutefois, comme le précise le BEP, certaines collectes pourront être rattrapées dès le jeudi 10 novembre. Les villages concernés sont: Beez, Boninne, Champion, Cognelée, Daussoulx, Gelbressée, Marche-les-Dames, Saint-Marc, Vedrin ainsi que la tournée des commerçants concernant les déchets ménagers et les PMC. Sauf pour celle d’Hastière qui est reportée au 17 novembre.

Collectes reportées au 16 et 17 novembre

Pour le reste, il faudra patienter: les déchets ménagers sur Dinant, Eghezée, Gembloux, Gedinne, Walcourt, Yvoir ne seront collectés que le 16 novembre.

Pour les papiers et cartons, les dates diffèrent d’une section à l’autre: Gembloux, Hanzinne, Hanzinelle, Hemptinne, Morialmé et Thy-le-Bauduin (17 novembre) ; Rosée, Morville et Flavion (15 novembre) et Chaumont, Corenne, Florennes et Saint-Aubin (16 novembre).

Enfin, certains recyparcs fermeront leurs portes ce mercredi: Assesse, Champion, Eghezée, Florennes, Fosses-La-Ville, Héron, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Malonne, Malvoisin, Mettet, Philippeville, Sambreville et Viroinval. Les autres recyparcs sont accessibles (sauf Rochefort, fermé pour travaux).