Le C&A du centre-ville de Namur ne fermera pas

Dans la capitale wallonne, cette annonce a suscité de nombreuses interrogations. En effet, si selon la dernière mouture du projet de centre commercial présenté par Besix le bâtiment du C&A installé place de la Station est voué à disparaître, ce n’est pas le cas de l’enseigne qui occupe actuellement 4 000 m2 à cet endroit. Il était plutôt question d’un déménagement au sein du complexe commercial à venir. Le projet serait-il remis en question ?

Contacté par nos soins, le service communication de C&A assure que la chaîne n’entend pas quitter le cœur de la capitale wallonne. "Namur est et reste une ville importante pour notre présence et nous avons évidemment l’intention de rester présent dans le centre-ville. Nous sommes en contact avec les propriétaires du bâtiment à ce sujet, explique Eva Van Elst, tout en assurant que l’article de De Tijd a complètement été sorti de son contexte. Au départ, nous n’avions fait aucune annonce concernant les fermetures de magasins."

La marque confirme néanmoins mettre en place une stratégie de modernisation dont le premier principe est d’être présent là où ses clients ont besoin d’elle. "Cela signifie des investissements dans notre boutique en ligne, l’étape vers des plateformes telles que Zalando et Amazon et, par conséquent, nous mettons à jour notre réseau de magasins", détaille Eva Van Eslt. Cette année, 9 magasins ont été fermés et 70 autres modernisés. "Les magasins sont et resteront une partie intégrante et importante de notre stratégie de modernisation omnicanale."

Pour le démontrer, l’enseigne rappelle avoir relocalisé récemment les magasins de Louvain et Bruges. Par ailleurs, celui de la rue Neuve (Bruxelles) a été entièrement rénové, tandis que l’établissement d’Anvers est l’un des premiers en Europe à bénéficier d’un tout nouveau concept.

"Nous travaillons actuellement dur sur des projets à Ixelles, Charleroi Ville 2 et Genk", poursuit la porte-parole.

Et de conclure: "Avec un réseau de plus de 100 magasins, ouvrir, fermer, déménager et rénover des magasins est un travail quotidien pour rester performant. Cette stratégie garantit également que nous avons pu renforcer notre position déjà très forte sur le marché belge au cours de l’année écoulée."