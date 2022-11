La musique, passeport des sans-papiers

L’aventure démarre dans le cadre d’un déjeuner-rencontre, en octobre 2019. Quatre amis (ils sont désormais cinq) décident de se lancer dans ce projet de créer un groupe musical autour de la diversité culturelle et de l’échange. "L’idée, commente Johan, l’un des membres fondateurs, c’est d’aller à la rencontre de ces musiciens exilés via ce médium universel qu’est la musique."

Constitué en ASBL, Tu étoiles mes Rêves permet d’échanger. "Mais en plus, grâce à nos contacts, nous pouvons seconder les personnes d’un point de vue administratif. Les aider à trouver un logement, un boulot." La majeure partie des musiciens du noyau de départ ont d’ailleurs obtenu leur statut de réfugiés. Mais, s’il faut pointer la seule responsable de l’arrêt des activités du groupe, la pandémie est la fautive.

Néanmoins, l’envie de poursuivre est toujours présente. Malgré la suppression de concerts prévus de longue date (dont Esperanzah!) et quelques bulles d’oxygène offertes notamment par le Delta, le groupe a voulu renouer avec ses racines. "Nous avons donc pris contact avec Virginia Garcia-Martin, la nouvelle directrice. Celle-ci s’est déclarée partante pour une présence musicale lors de ce quatrième goûter."

Un atelier musical ?

Le rendez-vous a donc été fixé ce dimanche dans les bâtiments communs de Belgrade. On est loin des grands hangars qui ont accueilli la formation. Ici, l’ambiance est cosy, chaleureuse. Et les enfants (60, âgés de 0 à 18 ans, sur un total de 270 personnes) ont particulièrement apprécié les instruments, dont la trompette de Johan, qu’ils ont pu tester. De quoi envisager, dans le futur, un atelier musical pour les plus jeunes. "Notre philosophie, c’est de laisser une empreinte durable chez ceux qui ont participé au projet." L’empreinte est bien marquée si l’on sait que, malgré leur régularisation, des musiciens comme Kibron (joueur de krar) et Meseret (chanteuse), tous deux d’Érythrée, ont fait le déplacement d’Anvers et Bruxelles. Pour ces retrouvailles, Pape de la Kora (Franco-Sénégalais), Tamer (Palestine) et Johan complètent, pour l’heure, la formation.

Dans le groupe, on sait qu’il faudra être patient pour voir les personnes faire le premier pas. Mais comme le précise Virginia Garcia, la directrice, "ce type de rencontres, c’est l’occasion pour les personnes de pouvoir créer, d’apprendre". Avec 40 nationalités différentes, la leçon risque d’être enrichissante.