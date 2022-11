« Stolen Memory » : un conteneur pour se souvenir de la Shoah à Gembloux

Ce concept original a été imaginé par un centre d’archives allemand, "Les Archives Arolsen", possédant environ 2 500 objets et documents ayant appartenu aux déportés des camps de concentration, lors de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à des panneaux didactiques et des codes QR répartis sur les différents murs du conteneur, l’expo retrace l’histoire de dix prisonniers des camps nazis à travers des images et des effets personnels qui leur ont été confisqués. On y retrouve, par exemple, des montres, des chevalières, des photos ou encore des papiers d’identité.

L’objectif étant de réactiver la mémoire sur cette période sombre de l’histoire, mais aussi de retrouver les familles des propriétaires, afin de leur restituer les objets de leurs aïeux. Bien plus qu’une exposition, c’est une véritable campagne qui a été lancée par "Les Archives Arolsen" et qui a déjà permis de rentrer en contact avec plusieurs familles ciblées. Précisons qu’aucun objet ne se trouve à l’intérieur du conteneur gembloutois. L’ensemble de la collection est conservée au sein des "Archives Arolsen", en Allemagne.

Des visites scolaires

Le conteneur "Stolen Memory" est arrivé à Gembloux, suite à une proposition formulée par le ministère des Affaires étrangères à l’ASBL gembloutoise "Ami, entends-tu… ?". "Le concept de l’exposition était clairement en phase avec notre philosophie", explique Erika Donis, la présidente d'"Ami, entends-tu… ?". "Notre association est centrée autour de trois axes. Le premier est lié à la bibliothèque communale, où l’on détient une série d’ouvrages thématiques sur le travail de la mémoire historique. Le deuxième concerne les animations que nous organisons dans les écoles de Wallonie et de Bruxelles, sur la lutte contre le racisme, les fake news, le génocide au Rwanda, les camps nazis… Et le troisième se base sur nos voyages de mémoire, que ce soit autour du franquisme en Espagne, du fascisme en Italie ou du nazisme en Pologne. À travers ces trois axes, nos objectifs portent sur le rétablissement de l’esprit critique, la sensibilisation à l’antifascisme et l’étude de l’histoire, afin d’éviter que de tels faits se reproduisent aujourd’hui."

Dans le cadre de "Stolen Memory", Erika Donis indique que "trois lundis d’animation seront organisés par l’association, à destination des rhétos gembloutois. Le reste du temps, l’expo sera accessible au public librement." Rendez-vous sur l’esplanade de l’hôtel de ville pour la découvrir jusqu’au mercredi 23 novembre.