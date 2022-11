La Commune a opté pour une augmentation de 5€ de la partie forfaitaire. Ce faisant, les isolés paieront désormais 85 €, les ménages de 2 personnes ou plus 118€ et les seconds résidents 105 €. Pour le prix du kilo, les montants restent à 0,25€ par kilo de déchets ménagers et 0,15 par kilo de déchets organiques.

En remontant légèrement ses taxes, la Commune compte viser une couverture à 99% des frais engendrés par la gestion de déchets. Il restera à voir si les frais ne vont pas s’alourdir. Dans ce cas, le taux de couverture descendra et il faudra de nouveau trouver de l’argent.

Pourquoi avoir travaillé sur la partie fixe de la taxe ? L’échevin Pierre Dury a indiqué qu’il espérait que davantage de déchets ne se retrouvent pas dans la nature. Pour lui, augmenter la partie variable aurait peut-être eu cet impact chez certains habitants peu respectueux de l’environnement. Une piste pour le citoyen qui veut faire diminuer sa facture : le tri sélectif. Et dans ce domaine, le Beaurinois, selon les responsables communaux, ne serait pas un bon élève.