Les jeunes conseillers communaux de Bièvre ont prêté serment

Lors de son mot d’accueil, Michaël Modave, bourgmestre ff de la commune de Bièvre, a tenu à remercier les jeunes, les animatrices du CCE ainsi que le CRECCIDE (Carrefour Régional et Communautaire de Citoyenneté et de Démocratie). "Nous sommes très fiers de voir votre engagement pour les autres enfants de la commune. Nous sommes fiers de constater que nous ne voulez pas rester spectateur de la vie de votre commune mais que, déjà à votre âge, vous avez l’envie d’être acteurs ou actrices et de vous engager pour l’avenir de Bièvre" dira-t-il aux jeunes. Le conseil communal des enfants est un endroit où les jeunes pourront faire des projets par et pour les enfants. C’est une excellente école de vie.

Dans l’intérêt des enfants

Comme l’a rappelé Michaël Modave, les projets ne se font pas en un jour: "Vous verrez que parfois il faut du temps avant qu’un projet se réalise. Peut-être que vous n’en profiterez pas directement mais vous serez fier de pouvoir dire à votre petit frère, votre petite sœur, votre petit-cousin, que vous avez participé, aidé à la mise en place de ce projet".

Différentes activités sont d’ores et déjà programmées sans compter les projets qui seront mis en place à l’initiative des jeunes conseillers au fil des réunions avec leurs animatrices Charlotte Hillewaert (cheffe de projet du Plan de cohésion social) et Carole Colin (coordinatrice de l’Accueil Temps-Libre).

C’est ainsi que les jeunes élus participeront aux cérémonies du Relais sacré le 6 novembre prochain ainsi qu’à des activités intergénérationnelles à la Résidence Saint-Hubert de Bièvre. Parmi les autres projets, on peut encore citer la visite du parlement fédéral à Bruxelles, l’organisation de la boum de fin d’année, la réalisation d’une capsule vidéo dans le cadre du projet Partage ou encore l’installation de panneaux de sécurité à proximité de l’école de Petit-Fays.