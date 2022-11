Deux étudiants ingénieurs namurois primés au concours wallon StarTech

Une tondeuse à essence à base de plastique

Parmi les projets finalistes, le concept de Louis et Guillaume s’est distingué auprès du jury, le 20 octobre dernier, lors de l’ultime présentation à l’Espace Senghor de Gembloux Agro-Bio Tech. Une étape cruciale qu’ils n’ont pas prise à la légère. "Nous avons beaucoup travaillé sur la qualité de notre présentation afin qu’elle soit impactante auprès des auditeurs", relate Guillaume Dejardin. Durant cet exposé, le duo s’est assuré de fournir une étude de marché précise qui détermine leurs hypothétiques concurrents et les alternatives de financement… quid à prendre des risques. "Après notre discours, nous avons aussi allumé une tondeuse, contenant 20% d’essence produite à partir de déchets plastiques. Aucun groupe n’avait réalisé, face au jury, ce genre de démonstration en direct", raconte Louis Biebuyck. Une démarche audacieuse qui s’est avérée payante pour ces deux amis, rencontrés trois ans plus tôt lors des cours préparatoires en ingénierie civile.

Récompensés par un voyage d’approfondissement d’une semaine aux États-Unis, Louis et Guillaume présenteront prochainement leur projet à la Texas A&M University. L’occasion de rencontrer des entrepreneurs potentiellement intéressés par Pyroplast, dispositif deux fois plus performant que l’incinération lors du traitement des déchets plastiques.

Après ce séjour, les deux partenaires comptent bien enchaîner quelques concours afin de donner davantage de visibilité à cette technologie, déjà exploitée au Japon. "Bien que ce procédé reste encore méconnu en Europe, il rencontre désormais un regain d’intérêt face à l’augmentation du prix des énergies", observe Guillaume Dejardin. De quoi convaincre ces ingénieurs en herbe des perspectives d’avenir qui s’offrent à eux.

11 écoles, 500 étudiants

L’événement StarTech, créé en 2011 à l’UMons, rassemble des étudiants ingénieurs de plusieurs universités et hautes écoles en Wallonie. Depuis son lancement, il est officiellement inscrit dans le cursus de ces élèves, répartis en une équipe par projet, qui ont alors l’opportunité de se glisser dans la peau d’un entrepreneur. Une expérience annuelle qui a déjà permis à d’anciens participants de développer leurs start-ups.

Lors de cette dixième édition, pas moins de 500 étudiants, issus de onze écoles, ont intégré ce programme qui s’étale sur dix semaines. Outre Pyroplast, trois étudiants de l’Henallux ont également été primés pour leur projet Tuqa (NDLR: Triler Unload Quick Automated), un système de déchargement de remorque.