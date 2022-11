Critiqué pour sa gestion de l’Espace Dignité à Jambes, Robert Bourgeois est soutenu par son conseil d’administration

"Nous sommes consternés, tout comme le principal intéressé, par tant d’hostilité. À un moment d’engagement particulier qui, avant ce prochain hiver, vise à pouvoir rester aux côtés des plus précarisés de chez nous", ont fait savoir Brigitte Van Uytvanck et Marc Asselbourg, tous deux administrateurs de l’ASBL Educ’Actions et Dignité et désireux d’exprimer leur soutien à Robert Bourgeois. Le conseil d’administration s’inscrit donc en faux par rapport aux multiples témoignages recueillis par L’Avenir. Deux en particuliers. "Nous avons constaté que cet article fait état de ressentiments de personnes qui n’ont pas obtenu le pouvoir. Pour l’un, il fait référence à des ressentis qui datent d’avant l’ouverture de l’Espace Dignité (qu’il n’a donc nullement connu !) et, pour l’autre, il s’agit d’une personne qui papillonne d’ASBL en ASBL."

Les deux administrateurs précisent également que "l’entièreté des dépenses autres (voyages, Francofolies…) a été effectuée sur fonds personnels et non avec de l’argent de notre association sans but lucratif".

Motion de soutien

Le conseil d’administration d’Educ’Actions et Dignité fait bloc derrière Robert Bourgeois. En sa séance du 2 novembres, il a ainsi voté, à bulletins secrets, une motion de soutien et renouvelé sa confiance envers le septuagénaire. Celle-ci stipule que "les attaques personnelles dont Robert Bourgeois a fait l’objet dans le quotidien L’Avenir du 29.10.2022 sont sans fondement".

Le CA a également précisé que le président et fondateur de l’association a toujours agi en ayant l’aval des auteurs administrateurs et de son donateur principal.

Quant aux attaques formulées dans la presse, "l’ASBL se réserve le droit d’y apporter la suite qu’elle jugera opportune".

L’instance adminsitrative d’Educ’Actions entend poursuivre son action envers les personnes défavorisées mais craint que la polémique ne ternisse l’image de l’ASBL. Brigitte Van Uytvanck et Marc Asselbourg commentent: "Le mal est fait et le préjudice tant envers la personne, l’ASBL et ses bénéficiaires risque d’être considérable… Ce qui ne doit pas empêcher l’ASBL de chercher à déployer de futurs projets envers les personnes auxquelles manquent les plus fondamentaux “besoins primaires”, entre autres."