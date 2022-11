Les Amis et Disciples de François Bovesse offrent un prix de 10000€ pour soutenir les arts et les lettres en province de Namur

Cette année, l’association a choisi d’innover et de renforcer son action en lançant un appel à projet annuel unique avec le soutien de Prométhéa, une ASBL spécialisée dans le mécénat d’entreprise dans le domaine de la culture et du patrimoine. Le lauréat se verra remettre un chèque d’un montant maximum de 10 000 €. La date ultime pour rentrer un dossier est fixée au 15 janvier prochain.

"L’appel à candidatures vise des initiatives dans les domaines des Arts et des Lettres, en province de Namur, dans l’esprit des valeurs défendues par François Bovesse que sont la tolérance, l’humanisme, le pluralisme, la liberté, le courage, l’action et la justice sociale", précise l’association dans un communiqué. On notera également que le projet doit émaner de personnes, d’associations, d’artistes ou de collectifs de la province de Namur et qu’il devra être réalisé endéans l’année qui suit la remise du prix. Les possibilités se veulent assez larges, pour peu que la faisabilité du projet soit démontrée. "Il s’agit pour nous d’une première, indique Bruno Willems, président de l’association, qui entend bien pérenniser la démarche. Nous ne savons donc pas précisément à quoi nous attendre. Ce prix pourrait servir à la rédaction d’un livre, à la réalisation d’une pièce de théâtre ou encore d’une sculpture… Nous sommes curieux et nous ne demandons qu’à être étonnés."

Le lauréat sera informé le 1er mars 2023 au plus tard.

http://www.amisfbovesse.be/