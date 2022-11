Houyet: à la recherche d'un wallaby échappé de son enclos

On pensait que cette espèce sautillante de la famille des marsupiaux ne se multipliait qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande. On se trompait. Samedi, le réseau social a diffusé la disparition d’un wallaby. Il s’est échappé de son enclos, entre deux planches, souligne son propriétaire, qui réside à Hour (Houyet) et qui veut rester anonyme. Depuis, il se fait du mauvais sang pour son herbivore exotique, qui se nourrit essentiellement d’herbes, de foins, de racines, d’écorces et de bourgeons, et qui boit peu.