Fêtes de Wallonie à Namur : les 12 apôtres des quartiers remettent les clés de la solidarité

Deux chèques de 1000€

Outre ce bref bilan, cette rencontre plutôt informelle a été l’occasion pour le Collège des Comités de remettre les fonds récoltés par la vente de la plus grande avisance du monde. Pour rappel, les quartiers avaient lancé le défi aux élèves et professeurs de l’ITCA, l’école de boucherie et de boulangerie de Suarlée, de confectionner une avisance de 120 mètres. Ceux-ci avaient relevé le challenge haut la main le samedi des fêtes en établissant un nouveau record mondial à 126 mètres et 14 centimètres.

Finalement, l’ASBL Coquelicot et Le Mont de l’Éveil se sont vu remettre respectivement la somme de 1000€.

Pour sa part, l’ASBL Coquelicot a pour but de coordonner et dynamiser la concertation du quartier Saint-Nicolas. Véritable pivot pour le quartier, celle-ci collabore avec ses habitants et associations afin de contribuer à son développement sociocommunautaire et à une vie agréable dans le quartier. Potager communautaire, école des devoirs, son champ d’action est très vaste. "Parmi les projets très concrets, nous pouvons également citer la piétonnisation de la rue Ponty, en partenariat avec la Ville et en concertation avec les habitants, y compris lors de la conception", souligne Vincent Bertrand, président de l’ASBL. Les 1 000 € offerts par le CCQN aideront la structure à aménager un lieu communautaire accessible pour les habitants et les associations, dans les locaux du Cinex.

Pour sa part, Le Mont de l’Éveil est un établissement d’enseignement spécialisé fondamental basé à Ciney depuis quatre ans, après plusieurs années passées à Anseremme (Dinant). Celui-ci accueille dans son unique classe de maternelle et ses neuf classes de primaires, une septantaine d’enfants atteint d’un handicap physique ou mental, d’un retard scolaire ou encore d’autisme. "Ce chèque nous permettra d’aménager la cour de notre école pour les enfants autistes, indique Claude Poliart, la directrice de l’école. Nous prévoyons notamment d’acquérir du mobilier solide, spécifiquement adapté à leurs besoins. Nous souhaitons également végétaliser un peu plus notre cour."

Avisance et péket

Enfin, les présidents ont profité de l’occasion pour remercier André Dubuisson, fidèle photographe de la vie namuroise. L’homme est également caricaturiste, c’est d’ailleurs lui qui avait réalisé la "Première scène des Wallos 2022", un détournement de la dernière de Leonardo Di Vinci.

Une caricature représentants Maxime Prévot et Anne Barzin, entourés des 12 présidents de quartiers pour partager une avisance et un péket.

Elles ont trouvé la clé perdue

Habitués à perdre des clés des Quartiers, les membres du CCQN avaient choisi d’en jouer cette année. C’est ainsi qu’une chasse aux trésors avait été organisée pour retrouver la clé du quartier de la Sarasse. Le gain mis en jeu: 650 € de chèques Namur Shopping.

S’il était prévu de distiller un indice par jour jusqu’au lundi des Fêtes, deux Namuroises ont été bien plus fin limier que ce qui avait été envisagé. Dès le mercredi précédent les Fièsses, la clé pas si bien planquée était retrouvée chez l’opticien Gauthier, rue Saint-Jean, par la grande gagnante. À peine une heure après, une autre challengeuse se présentait. Bons joueurs, les présidents ont décidé de lui remettre également un chèque de 150 €. C’est promis, l’année prochaine, les indices seront plus compliqués.