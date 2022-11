Des centaines de flambeaux pour clôturer le 900e anniversaire de l’abbaye de Floreffe

La "marche", partie du moulin vers 20 h, troue l’obscurité ténébreuse tandis que le vent fait frémir tous les arbres garnissant le trône de ce somptueux monument. C’est un grand soir d’automne. Celui de l’apothéose et de la fin. Solennel comme il se doit pour marquer une ultime fois les esprits et les âmes sur le vertigineux anniversaire qui fut largement célébré et qui s’achève par ces foulées pétries d’émotion et livrées à l’imaginaire de chacun: les 900 ans de ce chef-d’œuvre de l’ordre religieux des Prémontrés, fondé par saint Norbert.

Un anniversaire jalonné d’événements à la mesure de sa voilure: un ouvrage remarquable, une exposition de trésors au musée des Arts Anciens de Namur "Grandeur et déchéance", un colloque, un inoubliable spectacle théâtral éclaté en plusieurs scènes. Des visites guidées. Et donc, ce samedi, une dernière "portes ouvertes" couronnée d’un temps fort de prière. Plus de deux heures d’une pérégrination qui traversa un couloir de l’école pour faire le lien entre le passé et le présent, empreinte de recueillement et évocatrice d’une atmosphère moyenâgeuse. Chemin faisant dans la nuit, confronté à la conscience de ce que ces neuf siècles ont égrené comme somme de tumultes, d’aventures belles et d’histoires tristes, de grandeurs et de décadences, on se laisse étreindre du sentiment qu’une vie humaine est peu de chose. Et de l’air d’un temps où rien n’était trop beau aux hommes d’ici bas pour honorer un très haut. A en donner le tournis aux voyageur du XXIe siècle en cet écrin serti de bois.

« Souvenons-nous… »

Si la crise sanitaire ne s’en était pas mêlée, la marche aurait dû avoir lieu il y a un an, en 2021, très exactement l’année et le mois, et à quelques jours près, qui virent Godefroid et Ermesinde, comte et comtesse de Namur, tous deux inspirés par l’Ange du grand conseil, signer l’Acte de donation de Floreffe à Norbert, le 27 novembre 1121.

Outre la symbolique de la date, le report n’a ôté aucune magie à ce tomber de rideau. Les flammes marchantes des flambeaux rejoignent celles des bougies immobiles traçant des lignes vacillantes à travers les ténèbres.

Participent à ce tableau final quelques chanoines en habit et scapulaire blancs de la communauté des Prémontrés du monastère de Leffe (Dinant), dont le prieuré originel fut une fille de Floreffe, ainsi que l’évêque de Namur, Msg Pierre Warin.

À la marche de nuit succède une impressionnante célébration en clair-obscur au cœur de l’église abbatiale. "Souvenons-nous, avec reconnaissance pour tant de hauts faits, de cette date du 27 novembre 1121, quand saint Norbert a reçu les clefs de Floreffe pour en ouvrir les portes et fonder l’ordre des Norbertins", tonne à l’entrée de celle-ci l’abbé Jules Massart, dernier religieux résident de l’abbaye. Et, poursuivant: "Nous portons dans notre mémoire tous les visages de ceux et celles qui ont vécu ici, en quête de sens et d’espérance."

Puis, trois coups de marteau sur la grande porte, qui ouvrent solennellement la dernière étape, et la plus illuminée, d’un jubilé riche en émotions et en contributions inédites à l’histoire de ce paquebot de pierres ayant tant sillonné l’océan du temps.

Les chanoines, les abbés et l’évêque se portent ensuite devant le maître-autel, suivis des pèlerins, là où est enchâssée une pierre mémorielle gravée d’une inscription latine. Qui dit ceci: "Un jour de l’an 1121, sur cette pierre, saint Norbert a célébré l’Eucharistie". Une phrase qui, dans l’immensité de l’abbatiale, fait écho à la mémoire des murs, pleine d’une infinité de cérémonies, de joies et de souffrances.

Partie des flambeaux, la lumière, comme lors de la vigile pascale, s’éclate en dizaines de lumignons portés par le "peuple". Une foule de bougies allumées au milieu des stalles, face au chœur habillé d’une électrique clarté printanière. Telle est la dernière image de ce jubilé, qui se referme sur un vœu et sur un espoir: que de nombreux matins de soleil continuent de se lever sur Floreffe. Et que ce vœu ne soit pas pieux.