Ciney : Stupeurs et hurlements au « Parc Hanté » (photos)

Un peu plus loin, au cimetière, un gardien au teint blafard, erre entre les squelettes d’animaux morts. C’est lui qui fait le sale boulot de la faucheuse. À ses heures perdues, Frédéric Rolin est aussi président du comité des fêtes. Moche mais pas méchant, il balance quelques "check" aux enfants de ses longs doigts fripés fermés en poing. "La mort n’est pas méchante avec les enfants, ils sont beaucoup trop jeunes", rassure-t-il, avant de leur conseiller de ne pas trop s’égarer tout de même dans le parc. "Ça peut être dangereux", prévient-il.

Car rodent ci et là de jeunes zombies prêts à vous prendre en grippe. "Nous sommes une petite dizaine du comité à tenir une scène dans le parc. Nous nous sommes associés avec la maison des jeunes, ils sont une vingtaine à s’être transformés en zombies. On fournit la décoration extérieure et on leur laisse les rentrées financières. On est là pour les faire vivre aussi.", explique Frédéric Rolin.

Enoa, 8 ans, n’a pas peur d’eux. "Sauf celui avec sa tronçonneuse", reconnaît-il. Avec son papa, ils sont venus d’Andenne pour une sortie familiale. "Je ne suis pas très Halloween mais c’est chouette pour le petit. On n’a payé que 2€ pour nous deux, à la citadelle de Namur c’était 20€", note Nicolas. Leurs pas les conduisent dans les bois en contrebas, où ils feront la rencontre d’un imposteur Père Noël. Assis sur un linge blanc ensanglanté, il annonce d’aventure avoir trempé dans un crime. "Sais-tu combien de rennes possède le Père Noël ?", demande-t-il aux enfants perdus. "Normalement, sept. Mais j’en ai mangé deux."

Dans la série "pas-tout-juste", il y a aussi la sorcière. Elle cuisine à la croisée des chemins une potion à base d’yeux et de sang. La balade nocturne s’achève dans le château hanté (toute l’année ?) du parc. On y entre par une porte discrète à l’arrière du bâtiment. "La Nonne", du film d’horreur homonyme, rase les murs du couloir, dans une lumière stroboscopique. Amis épileptiques, s’abstenir. "Le but à l’intérieur, c’est de reconnaître les personnages et les références de films", confie le portier. Une plongée dans le noir quasi-total, un tête-à-tête avec le clown de "Ça" ou le tueur de "Scream" plus tard et enfin la sortie. Durée de la balade: une heure et quarante frayeurs.