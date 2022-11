Elles distribuent en outre, une fois par mois, des colis alimentaires dont une grande partie provient des banques alimentaires de Belgique. Elles interviennent aussi, si nécessaire, pour le paiement de frais scolaires ou de minerval. Chaque équipière est responsable de plusieurs familles qu’elle visite régulièrement. Une étroite collaboration avec les CPAS locaux permet de déceler les familles dans le besoin et d’apporter sans retard l’aide nécessaire.

Dix-huitième édition

Organisé autrefois à la ferme Saint-Hubert à Ciney, le marché de Noël et de la solidarité a lieu depuis quelques années au Domaine d’Achêne. C’est la 18e édition. Après une interruption forcée en 2020 due au Covid. Plus de 30 bénévoles prêtent leur concours à la réussite de ce marché. Tous les bénéfices sont utilisés intégralement au profit des familles dans le besoin dont s’occupent les équipes d’Entraide et la Saint-Vincent-de-Paul.

Qu’y découvrir ? Des produits artisanaux et du terroir, des vêtements, des bijoux, des antiquités, de la belle brocante et des livres, des jouets, des articles de décoration et de puériculture, des produits de bouche.

Une table d’hôtes est ouverte pendant le marché. On peut y prendre un café gourmand les vendredi, samedi et dimanche de 16 à 18 h. Un repas de saison est servi les samedi et dimanche de 12 à 14h (premier service à 12 h, deuxième service à 13 h).

Réservations au 0475/773404.

En outre, pendant toute la durée du Marché, un bar à bières est ouvert et sert les bières locales du Condroz.

Le marché est ouvert le vendredi 18 novembre de 13 à 18 h., les samedi et dimanche 19 et 20 novembre de 10 à 18 h. L’entrée est libre. Accès sur demande pour les personnes à mobilité réduite. Domaine d’Achêne, route de Dinant, 22 à Achêne. Vaste parking à l’arrière du bâtiment.