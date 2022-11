Namur: au tribunal pour avoir volé une Opel Corsa à la foire

Un individu né en 1981 a volé une Opel Corsa, le 27 juillet dernier en quittant la foire de Namur. L’homme marchait avec sa compagne lorsqu’il a sauté dans le v éhicule et pris la fuite. “La voiture tournait et il n’y avait personne à l’intérieur. Je n’ai pas réfléchi. On touchait à tout (drogues et alcool) et on sortait de plusieurs nuits blanches. À un moment, ça devait péter”, a expliqué le prévenu ce jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Namur.