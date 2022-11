Il faut dire que ce moment festif et convivial est particulièrement attendu et apprécié par les citoyens de tous âges et, cerise sur le gâteau, les Apéros oheytois permettent de récolter des fonds pour soutenir le milieu associatif en alternance selon trois catégories: les associations sportives, les comités scolaires et les autres associations.

Le mardi 25 octobre, à la maison communale, Marc Ronveaux, membre fondateur d’Ohey Pro, a remis les chèques aux 10 associations sportives de l’entité. Celles-ci ont contribué activement au succès des festivités en renforçant l’équipe de bénévoles d’Ohey Pro.

Le bénéfice total de la manifestation s’élève à un joli montant de 13 575,75 €. 15% de cette somme revient à Ohey Pro pour alimenter les fonds de roulement. Chaque association sportive a donc reçu un joli chèque de 1153,94 €.

Au-delà de l’aspect financier, les associations sportives, ravies, ont souligné que la convivialité de la manifestation permet de tisser des liens propices à l’entraide ou à des collaborations futures entre clubs sportifs.