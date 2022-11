La route du Bocq fermée sine die suite à des chutes de pierres

Question: et maintenant, on fait quoi ? On ne prend aucun risque, sinon la Commune engage sa responsabilité. L’espoir: que l’intervention future ne coûte pas trop cher. Un bureau d’ingénieurs spécialisés en stabilité a été mandaté par les autorités locales, on attend son passage. Non sans quelque appréhension. Au mieux, on s’en tirera avec un peignage. À moins de devoir poser des filets de protection.

On est en pleine nature, dans cette vallée du Bocq. Des bois surplombent la route, avec de la roche parfois instable juste en dessous d’une couche de terre, où s’entremêlent des racines. C’est arrivé à quelques dizaines de mètres de l’institut Notre-Dame de Lourdes, ça aurait pu se produire à beaucoup d’autres endroits.

Donc, la route est fermée "sine die", pour des raisons de sécurité. A toute circulation, même piétonne. Constat: d’emblée, des cyclistes s’en donnent à cœur joie, sur une portion sans plus aucune bagnole. Il faut écrire que les risques ne sont pas très élevés.

Des déviations sont possibles, ce n’est pas la fin du monde, d’autant que dans la portion fermée, ne se trouve absolument aucun immeuble. Il a fallu dévier des lignes de bus ou du transport scolaire, certes. Mais dixit l’échevin Colet, la grande crainte, ce sont les résultats de l’enquête de stabilité, et les coûts que cela pourrait engendrer pour la Commune.