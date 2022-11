Moïse Dumont s’est exprimé au nom de Ciney Contre le Cancer. Il a rappelé que la lutte contre la maladie est née à Ciney, par un événement de 24 heures cyclistes, en 1983. Il y a déjà 39 ans. Et durant toutes ces années, il a fallu travailler beaucoup (plus de 470 réunions se sont tenues) et surtout apporter des changements chaque année. Il a remercié les bénévoles de son comité, la Ville de Ciney et toutes celles et ceux qui, par un petit billet, un repas boulettes ou un gros sponsoring aident à atteindre les objectifs de la Fondation Contre le Cancer (prévention, recherche, aides aux malades et proches). Il a pensé plus précisément aux organisateurs de la marche Adeps de Laloux, à la famille Pirlot-Pètre de Chevetogne et aux dons suite au décès de sa maman.

Sous un tonnerre d’applaudissement, le chèque 2022 de Ciney contre le Cancer a été dévoilé. Il affiche un montant de 24 039 €. C’est donc au total 779 843 € que Ciney a récoltés en 39 ans. La préparation de la 40e édition est déjà sur les rails. Elle se tiendra le 29 juillet 2023. Avec le chèque remis par Ciney, la Fondation Contre le Cancer a quitté Marche-en-Famenne avec une récolte de 95 000 €.