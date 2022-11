Championnat européen de cyclocross à Namur : l’hôtellerie n’en a plus sous la pédale

Autant l’écrire, pour trouver une chambre mieux valait s’y prendre tôt. Très tôt même, puisque certains endroits disent afficher complet depuis cet été. Un rapide coup d’œil sur l’onglet dédié au logement sur le site de l’organisation permet de s’en rendre compte: plus aucun hôtel namurois ne dispose de chambres pour les nuits de vendredi et de samedi. Au plus proche, il faut se tourner vers Andenne, Profondeville, Yvoir ou Dinant ! Du côté des Airbnb, alors qu’on en compte de l’ordre de 300 sur le territoire communal, l’offre est aussi mince: une chambre unique était encore disponible en centre-ville ce vendredi midi pour la nuit de samedi. Basée à La Plante, l’auberge de jeunesse, en mesure d’accueillir une centaine de personnes, ne fait pas mieux. "Tout est complet à 99%", synthétise Anne Barzin (MR), échevine namuroise du Tourisme. "C’est une excellente chose, car au-delà de l’hébergement, ce sont des gens qui vont consommer. De plus, un tel événement est fortement apprécié des publics flamands et néerlandais qui font partie de notre public cible. Certains découvriront la ville par ce biais et seront certainement intéressés d’y revenir une autre fois." Au-delà de l’aspect sportif, le championnat européen est une formidable carte de visite pour la capitale wallonne.

Une offre en plein boom

À Namur, les événements nécessitant autant de nuitées sont rares. Si le FIFF a pour habitude de pousser l’offre de la Corbeille dans ses retranchements, seul le KIKK, le festival dédié aux arts et aux cultures numériques, qui draine chaque année un public international, pousse l’offre hôtelière communale à la saturation. "C’est d’ailleurs pour cette raison que le KIKK a été avancé d’une semaine cette année. Les deux événements n’étaient pas conciliables", explique Anne Barzin.

À l’heure actuelle, Namur dispose, outre les Airbnb et l’auberge de jeunesse, de près de 500 chambres d’hôtel, auxquels il faut encore ajouter une trentaine de chambres d’hôtes, plus de 150 places en gîtes, et quelques cabines de bateaux. Des chiffres impressionnants et pourtant bien insuffisants. "Au-delà du volet événementiel, il y a un intérêt à renforcer l’offre hôtelière, notamment pour le tourisme d’affaire. Autrefois, nous sommes passés à côté de l’organisation de grands événements et séminaires, car nous n’avions pas la capacité nécessaire, alors même que nous sommes une ville très accessible et de qualité", souligne l’échevine. Il en va de l’intérêt de profiler Namur comme une destination à considérer.

Une philosophie à laquelle souscrit Paul de Sauvage, propriétaire de l’Ibis Styles installé à Suarlée, dont la centaine de chambres accueille ce week-end pas moins de trois équipes de cyclocross séduites par ces vastes espaces communautaires et son parking à même d’accueillir camions et autres équipements. "Nous avons pris la décision de doubler notre capacité en 2024 en aménageant un étage qui est aujourd’hui inoccupé", explique Paul de Sauvage. Avec ce complexe comprenant salle de vente, centre de conférence, salle de séminaire, salle de fitness, restaurant, l’homme d’affaires espère attirer à Namur des gens qui n’y seraient pas venus, faute de place. "Nous pensons même collaborer avec d’autres hôteliers. C’est un pari", glisse-t-il.

On notera qu’à plus court terme encore, l’offre hôtelière namuroise devrait gonfler de 250 chambres avec l’ouverture de l’hôtel Mercure au Casino ; du 830, à Naninne ; ou encore du B&B à proximité de la gare.