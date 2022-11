Bénédiction de Saint-Hubert : des centaines de chevaux et autres animaux de compagnie attendus ce dimanche à Gembloux

Là, quelques mots seront prononcés pour retracer la légende de saint Hubert, jeune noble ayant fait le choix d’une vie religieuse et aujourd’hui encore fêté en qualité de saint Patron des chasseurs, des Ardennais, et par extension, des forestiers et des bûcherons.

"Sur le coup de 12 heures, le doyen de l’église décanale de Gembloux procédera à la bénédiction. Un moment durant lequel les cavaliers seront invités à réaliser le tour de la cour d’honneur", poursuit Amandine Couvreur. Par la suite, viendra le tour des chiens, chats et autres animaux de compagnie en tout genre. L’année dernière, quelque 120 cavaliers avaient participé à cette célébration et une centaine d’animaux, principalement des chiens.

Au terme de la bénédiction, une petite collation est prévue pour les animaux tandis que leurs propriétaires auront tout le loisir de partager un verre de l’amitié.