Une voiture prend feu à Pontaury

Jeudi vers 9h45, un automobiliste à bord d’une Peugeot 508 circulait sur la RN98 entre Mettet et Devant-les-Bois quand il a connu une avarie technique au niveau du moteur. Il a rangé son véhicule sur l’accotement à hauteur de Pontaury alors que de flammes s’échappaient du compartiment moteur. Les pompiers de la zone Val de Sambre emmenés par l’adjudant Eddy Scieur se sont rendus sur les lieux avec deux autos pompes. Ils ont mis en action plusieurs lances à eau pour circonscrire le sinistre qui a malgré tout détruit le véhicule. Une équipe de police de la zone Entre-Sambre et Meuse s’est chargée des constatations d’usage. Les causes du sinistre sont accidentelles.