Taxe sur les gîtes: un forfait par nombre de lits

100 € par an et par lit

Pour l’exercice qui court jusqu’en 2025, la Commune a donc revu sa copie et opté pour un système plus simple et qui convient plus à ce qui se vit sur le terrain. Il se base désormais sur le nombre de lits. Il sera réclamé 100 € par an et par lit. Dans ce cas de figure, un lit pour deux personnes équivaut à deux lits. Le propriétaire sait désormais faire ses comptes. Dans un premier temps, c’est lui qui déclarera le nombre de lits pour son gîte. Pas question de déclarer un nombre qui ne colle pas vraiment à la réalité: cela pourra faire l’objet de contrôles.

Dans ce système, un coup de pouce est donné aux logements qui sont reconnus par une dénomination protégée par le Code wallon du tourisme. La taxe est pour eux réduite de moitié. Dans cette nouvelle manière de taxer, il n’y a plus que le label des épis qui permettent de décrocher un petit plus financier. À côté de ce label, il y en a d’autres qui sont des gages de qualité. Ceci est désormais inclus dans le nouveau règlement.

Pour les personnes qui seraient tentées par la formule "Airbnb", précisons que la perception de la taxe s’applique. On est également à 100 € par an et par lit.

Cet ajustement de la taxe a un coût pour la Commune: il génère un manque à gagner de 20 000 €. Mais le système retenu colle plus à la taxation pratiquée par des Communes qui ont le même visage touristique. On ne loue pas un gîte dans la région beaurinoise comme un bien du même type situé dans la vallée de la Semois…