Le salon du vin et du fromage de Floreffe à Spy se tient ce week-end

À l’inverse de l’année dernière, le salon sera libéré des contraintes du Covid, notamment du fameux pass sanitaire. "L’année dernière, nous avions invité un peu moins d’exposants par prudence. Cette année, nous avons gardé cette philosophie en veillant à ne pas monter au maximum de notre capacité d’accueil afin de disposer d’espaces plus grands pour que les gens ne soient pas agglutinés devant les stands. Ce sera plus agréable", explique Anne Romainville, présidente du salon. Par ailleurs, pour cette seconde édition à Spy, l’organisation a également apporté quelques améliorations au niveau des parkings qui ont été revus et corrigés.

L’année dernière, quelque 20 000 visiteurs avaient fait le déplacement. Alors que la crise énergétique met financièrement plus d’un ménage sous pression, Anne Romainville se montre tout de même optimiste.

"On sent qu’il y a un engouement, nous recevons beaucoup de signaux positifs. Et puis, je pense que les gens ont besoin de sortir, de se retrouver… Tout comme de se faire un peu plaisir." Un bon verre de rouge, de blanc ou de rosé, consommé avec modération, peut aider à resserrer les liens. "Il n’est pas impossible que les gens achètent moins, mais on ne pourra le dire qu’à la fin de ce week-end… Dans tous les cas, il ne faut pas perdre de vue que les gammes proposées par les vignerons sont particulièrement larges et commencent à des prix tout à fait raisonnables."

10 € sur place. 5 € en se rendant sur le site internet www.salonduvinfloreffe.be/