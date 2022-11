Le budget pour les églises augmente

Les fabriques d’église beaurinoises ont effectué leur travail de prévision de recettes et de dépenses pour l’année à venir. Et les différents budgets pour l’année 2023 ont été examinés par le conseil communal. Ces différents budgets, au nombre de 15, engendrent une augmentation de l’intervention communale. On parle d’un total de 223 967,14 €. Comparé à l’exercice précédent, on enregistre une augmentation de près de 100 000 €.