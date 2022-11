Andenne: Nougat fera-t-il fondre le coeur du jury du concours du plus beau chien ?

Depuis le 15 octobre, RTL-TVI s’offre chaque samedi soir, une sortie avec les candidats canins au titre de "Plus beau chien 2022", dans le cadre de son émission "Nom d’un chien. Le plus beau, c’est le mien !" Après un appel aux candidatures qui avoisine les 1 500 inscriptions, le casting a fait l’objet d’un sérieux toilettage pour ne retenir que 40 candidats pour la 1/2 finale télévisée et 12 candidats pour la finale.