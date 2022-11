Tribunal correctionnel de Dinant : une relation pourrie par l’alcool et le cannabis

Au cœur du problème : la consommation d’alcool et de cannabis du prévenu. “J’ai un mal-être en moi et je me réfugie dans l’alcool. J’aimerais qu’on m’aide, que vous mettiez en place des choses pour moi”, a lancé le prévenu ce mercredi matin au tribunal.

Lorsqu’il est sous influence(s), l’homme franchi le pas de la violence. “Des violences psychologiques, physiques et sexuelles. Monsieur était animé d’une jalousie absolue et était dans le contrôle permanent”, a indiqué le parquet de Namur.

Durant la période infractionnelle, le prévenu poussait sa compagne, l’agrippait par la mâchoire, lui crachait dessus, lui déchirait ses vêtements,… Il l’a également menacée avec une paire de ciseaux alors qu’elle s’était réfugiée dans la salle de bains. “Il y a eu des coups, même quand elle était enceinte. Pour savoir si elle le trompait, il a voulu vérifier lui-même avec ses mains et ses doigts. C’est une humiliation”, s’est étonné le parquet de Namur lorsqu’il a évoqué les faits de mœurs pour lesquels le prévenu est poursuivi. En voulant forcer le passage pour s’introduire dans un bungalow où sa compagne s’était réfugiée, l’homme a aussi blessé deux policiers.

La fin de leur relation est récente. Elle date de la semaine dernière. “Madame est partie durant deux mois avec les enfants. J’ai mis une série de choses en place comme un suivi psychologique, des séances d’hypnose et un arrêt de mes consommations. Mais quand elle est revenue, j’ai arrêté tout ça en pensant que j’avais repris du poil de la bête. Finalement, j’ai rechuté. ” Aujourd’hui, la victime a définitivement fait une croix sur cette relation.

Jugement le 7 décembre.