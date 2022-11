Tribunal correctionnel de Dinant: peine de travail pour avoir planté un tournevis dans l’abdomen de son ex à Couvin.

Le 5 octobre dernier, une dame née en 1989 et son ex-compagnon, né en 1992, comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Dinant. La première, écrouée pendant deux mois et initialement inculpée de tentative de meurtre, devait finalement répondre de coups et blessures volontaires avec préméditation. Le 21 décembre 2019, à Cerfontaine, elle a planté un tournevis dans l’abdomen de son ex. Le second était quant à lui poursuivi pour harcèlement.