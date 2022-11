Sinistrés: la Région s’est ravisée, la Ville sort son aide chauffage

Coût des déchets

La gestion des déchets ménagers et assimilés va coûter un peu plus, en raison du coût vérité, en 2023. La taxe va passer de 120 à 130 €, pour les isolés et de 145 à 155 € pour les ménages, la diminution, pour les ménages de trois enfants et plus passant de 25 à 30 €.

À minuit, on a éteint l’éclairage public

Il y aura extinction de l’éclairage public, de minuit à 5 h, du 1er novembre au 31 mars. Mais quelques sections dépendantes d’autres communes voisines ne verront leur éclairage s’éteindre qu’au 1er décembre. Cependant, les axes régionaux continueront à briller. Avec cette extinction, Rochefort va épargner 92 000 €.

Budget au beau fixe

L’intervention de l’échevin des Finances, Jean-Pol Lejeune, au conseil communal de lundi soir, n’est pas passée inaperçue. Pas étonnant quand on apprend qu’après modification budgétaire de l’année, au service ordinaire, le budget se solderait par un boni de 1 066 018 €. Beaucoup de Communes envieraient avoir pareil résultat.

Un point plus noir: le budget du CPAS qui risque d’exploser dans les prochaines années

Enseignement: un million par an

L’échevin de l’enseignement, Christophe Davin, a présenté le bilan au 1er octobre de la rentrée scolaire. On dénombre 825 enfants au lieu de 859, l’an dernier. Il semble, selon l’échevin, que la situation soit la même dans les communes voisines. La situation, à Han semble être la plus touchée. À Jemelle, le maternel va mieux. À Villers-sur-Lesse, l’école n’a pas été trop impactée. En ce qui concerne les infrastructures, il va y avoir deux nouvelles classes, à Han, l’école du rond-point devrait connaître des extensions et de nouveaux sanitaires. L’échevin a annoncé que bon an mal an, l’enseignement coûte un million d’euros aux finances communales.