Saint-Servais: la cafétéria de la piscine attend son gestionnaire

Autre frein: le coût du loyer demandé pour l’exploitation d’un espace Horeca digne de ce nom. Un montant qui avoisinait les 1 500 € lors du marché initial et qui avait été ramené à un peu plus de 1000€ dans une version ultérieure. Toujours trop élevé, reconnaissent les autorités qui ont encore consenti à un effort. La redevance est cette fois fixée à un minimum de 800 € par mois, indexable annuellement. "Soit près de la moitié de ce qui était demandé au départ", précise Tanguy Auspert qui a bon espoir de voir la procédure aboutir. "Mais s’il n’y a pas de candidat et qu’on doit encore recommencer, on le fera, précise-t-il. C’est important pour la dynamique de la piscine et de ses utilisateurs."

Dans les heures d’ouverture de la piscine uniquement

Le futur gestionnaire devra néanmoins respecter certaines conditions. Comme impérativement calquer son activité sur les horaires de la piscine. "On a déjà eu des personnes intéressées mais elles n’étaient pas dans les clous. Il y avait des choses farfelues comme quelqu’un qui voulait organiser des karaokés et ouvrir tous les jours jusqu’à 1h du matin."

Et l’échevin de souligner les avantages que peuvent constituer ces restrictions horaires sur le confort de vie. Selon lui, elles ne grèveront en rien le chiffre d’affaires de l’activité vu le taux d’occupation actuel de la piscine. "Il y a vraiment tout pour faire quelque chose de bien. Il suffit d’avoir des idées", appuie-t-il. La cuisine a ainsi été entièrement remise aux normes. "Il y a un équipement de base: un four, une hotte, indique Tanguy Auspert. Par contre, si le futur gestionnaire a besoin d’un appareillage spécifique, il devra se le procurer et l’installer à ses frais." L’exploitation de la cafétéria de la piscine Louis Namêche semble en tout cas attiser la curiosité de certains. "Dès la publication de l’appel d’offres, j’ai reçu des marques d’intérêt sur les réseaux", avance l’échevin, confiant. Pour les intéressés, il n’y a dès lors plus qu’à plonger.